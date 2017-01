Antrenorul Farului nu se teme de capriciile lui Apostol

2

Fortza Farul

Farul are puterea sa renasca. Nu stiu daca Farul va promova in vara, dar singur o va face sezonul urmator; Iata ca in Constanta apare o competitie intre doua echipe,. Ascensiunea Academiei lui Hagi a fost un catalizator pentru... Farul, jucatori importanti dorind sa joace in Constanta indiferent la care echipa, Farul sau Viitorul.