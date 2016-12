„Dacă aveați valoare, nu erați dați afară!“

Antrenorul Constructorului-Cleopatra, Marian Nache, le răspunde jucătorilor de la CS Năvodari

Conflict mocnit între conducerea tehnică a Constructorului-Cleopatra și jucătorii de la CS Năvodari, mare parte disponibilizați, în vară, de clubul din Mamaia, după ce echipa a promovat, în premieră, în Divizia Națională. Ultimul episod al conflictului dintre conducătorii Constructorului-Cleopatra și jucătorii de la CS Năvodari s-a consumat la finele partidei din etapa a opta a Diviziei Naționale de rugby, în care constănțenii au primit vizita, pe stadionul din „Badea Cârțan”, RC-ului Bârlad. Între antrenorul Marian Nache și grupul de sportivi avându-l drept lider pe Cristian Cojocaru, a avut loc un schimb de replici pe un ton destul de dur și puțin a lipsit ca spiritele să nu se încingă. „Pe tot parcursul meciului, acei așa-ziși suporteri au strigat împotriva noastră, timorându-i pe tinerii noștri jucători. M-a deranjat atitudinea lor. Nu e în regulă acest lucru, mai ales că au mâncat și ei o pâine aici. După meci, am mers în tribune și i-am cerut o lămurire lui Cojocaru. L-am întrebat de ce ne jignește, ce are cu noi? L-am sfătuit să își țină gura și să stea cât mai departe de stadion. Nu am amenințat pe nimeni și nu am instigat la nicio bătaie generală”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marian Nache. Tehnicianul a explicat de ce acest grup de jucători, ajuns între timp la CS Năvodari, a fost pus pe liber în vară, după ce Constructorul-Cleopatra a reușit să promoveze, în premieră, în eșalonul de elită al rugby-ului românesc. „Le-am spus și atunci, o repet și acum: dacă aveau valoare, nu îi dădea nimeni afară. O parte dintre ei sunt depășiți de nivelul Diviziei Naționale, iar o altă parte sunt în vârstă. Clubul vrea performanță și cred că nimeni nu mai investește în jucători de 35-40 de ani. Le urez să aibă succes la Năvodari, dar vreau să le mai reamintesc un lucru: dacă, în sezonul trecut, nu aveam juniorii, gen Munteanu, Petreanu, Puișoru, Graur și alții, Constructorul-Cleopatra nu ar fi promovat”, a spus Nache. Antrenorul îi avertizează pe contestatari, să înceteze cu răutățile: „Dacă vor continua, e posibil să se trezească cu un proces, pentru că îi vom chema în instanță, pentru hărțuire”. Echipa intră în vacanță pe 15 decembrie Deși, anul acesta, nu vor mai disputa nicio partidă de campionat, rugbiștii de la Constructorul-Cleopatra își continuă antrenamentele pe terenul din „Badea Cârțan”, urmând a intra în vacanță pe 15 decembrie. După ce vor petrece sărbătorile de iarnă alături de familii, jucătorii se reunesc pe 10 ianuarie. „Sperăm ca, în perioada de inter-sezon, să perfectăm trei-patru transferuri. Ne dorim câțiva sportivi de valoare, care să fie cu adevărat utili echipei”, a explicat Nache.