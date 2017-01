Antrenorii de gimnastică nu mai pot lucra în tandem. "Este o mare prostie!"

După ratarea istorică a calificării la JO de la Rio 2016, s-au spus atâtea despre situația gimnasticii românești și tot nu s-a ajuns la nicio concluzie, nicio soluție, nicio perspectivă.Ne-am mulțumit să punem eșecul dureros al echipei feminine în drumul spre Jocurile Olimpice pe seama lipsei de talent, a infrastructurii, a „Zeiței Fortuna”, însă foarte puțină lume a înțeles faptul că acest eșec a fost asumat ca efect al nenumăratelor decizii controversate luate de cei care se ocupă de destinele sportului românesc.Una din cele mai „ciudate” modificări a obligat antrenorii de gimnastică să nu mai lucreze în tandem. Facem un efort de imaginație și încercăm să o vizualizăm pe Dana Sofronie (o mână de om), fostă mare campioană, actualmente antrenoare la CSS 1 Constanța, ridicând și coborând zilnic zeci de copii ai grupelor de avansați și performanță, în tentativa de a le preda două aparate ce necesită forța unui bărbat - sărituri și paralele.Directorul LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, Andrei Szemerjai, a ridicat această problemă în plenul Ministerului Educației, însă s-a lovit vehement de refuzul celor care se aflau la vremea respectivă la conducerea forului.„A venit acum ceva timp un tip rău voitor din Ministerul Educației, a considerat că este mai bine ca încadrarea la catedra de gimnastică să nu se mai facă pe cupluri. Până acum șase ani, la grupele de avansați și performanță se lucra în tandem, bărbat-femeie. Eu nu am această disciplină în programă, însă trăiesc cu gimnastica în casă (n.r. - soția sa, prof. Mirela Szemerjai, este una dintre cele mai cunoscute antrenoare de gimnastică din România) de 36 de ani. Mi se pare absurd ca femeia și bărbatul să facă fiecare, separat, câte patru aparate. Trebuie să recunoaștem faptul că o femeie nu poate fi expertă în sărituri și paralele, fiindcă nu are forța unui bărbat, iar acesta nu poate avea grația și abilitatea sexului frumos de a pregăti solul și bârna. Mi s-a motivat faptul că, dacă am reveni la acel sistem, toți antrenorii din alte discipline vor dori să lucreze în tandem. Prostii! Gimnastica nu e fotbal, tenis sau alt sport. Antrenorul trebuie să lucreze individual cu fiecare sportiv în parte, fiindcă o aterizare greșită îți poate pune viața în pericol. Nu pot înțelege logica unor oameni care ar fi trebuit să ne ajute să progresăm. S-au făcut nenumărate demersuri către minister, dar degeaba. Nu s-a ținut cont nici măcar de inițiativa domnilor antrenori Bellu și Bitang, două entități ale gimnasticii românești”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Andrei Szemerjai.Din păcate, nu rămânem decât cu amintirea momentelor în care gimnastele și gimnaștii români ne umpleau sufletul de bucurie, în competițiile internaționale. Nu vrem să credem că cineva dorește să „sugrume” gimnastica românească, chiar dacă prin acțiunile sale înlesnesc eforturile unor antrenori sătui de bătaia de joc a unora și a altora.