Antrenori şi jucători din Constanţa, nominalizaţi pentru superlativele anului 2016

Antrenori și jucători din Constanța, nominalizați pentru superlativele anului 2016

La finalul anului 2016, Federația Română de Rugby îi va premia pe cei mai buni jucători și antrenori români, atât din competițiile interne, cât și din străinătate. Pentru fiecare categorie, s-au propus câte cinci nominalizări, fanii rugby-ului românesc având posibilitatea să-și voteze favoriții pe site-ul frr.ro, până la data de 16 decembrie, ora 23.59.Orașul de la malul mării are o istorie imensă în rugby, chiar dacă, în ultimii ani, a lipsit de pe prima scenă, odată cu dispariția multiplei campioane Farul. Anul acesta, o nouă echipă de seniori și-a croit drum printre echipele din primele ligi, ACS Tomitanii, formație care ac-tivează în Divizia A, fiind pe prima poziție, la egalitate cu CS Dinamo ll Bucu-rești.ACS Tomitanii și CS Cleopatra Mamaia au dominat competițiile juvenile în ultimii zece ani și au oferit nenumărați jucători echipelor de Superligă și DNS. Performanțele celor două formații con-stănțene nu aveau cum să treacă neobservate de către reprezentații Federației Române de Rugby.Astfel, jucătorul Mădălin Mihalache, de la ACS Tomitanii, a fost nominalizat în lista scurtă de cinci persoane pentru premiul oferit „celui mai bun jucător din Divizia A”, colegul său Alexandru Alexe are șansa să cucerească trofeul pentru „cel mai bun junior”, iar antrenorul Cristian Cojocaru (ACS Tomitanii) a fost nominalizat pentru „Cel mai bun antrenor de juniori”, alături de tehnicianul celor de la CS Cleopatra Mamaia, Victor Be-zușcu.„Este o onoare pentru mine să fiu nominalizat dintre atâția antrenori foarte buni și mă bucură faptul că Federația Română de Rugby urmărește și apreciază munca pe care noi o depunem la Constanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul celor de la CS Cleopatra Mamaia U16, Victor Bezușcu.Județul Constanța va mai fi repre-zentat și de antrenorul de mini-rugby de la AS Victoria Cumpăna, Florin Băcioiu, nominalizat pentru „antrenorul anului la mini-rugby”, iar jucătorul Constantin Gheară are mari șanse să fie desemnat „cel mai bun jucător din Divizia Națională de Seniori”.