Antonio Conte: „Dezamăgirea este imensă”

Selecționerul Italiei, Antonio Conte, a declarat că este dezamăgit de faptul că a trebuit ca echipa sa să părăsească competiția la loteria loviturilor de departajare. Conte va părăsi pe „ squadra azurra”, urmând ca în sezonul viitor să antreneze pe Chelsea Londra.„Dacă Germania, campioana mondială, și-a schimbat stilul de joc pentru a ne confrunta arată că ne respectă munca. A fost un meci greu, pentru toată lumea, din toate punctele de vedere. Îmi pare rău că trebuie să plecăm după o înfrângere la penaltyuri. Am fost în avantaj înaintea celei de-a patra lovituri, dar Germania este o formație foarte puternică, cea mai bună din lume. Am crezut în noi, am crezut că vom reuși dar la final, dezamăgirea este imensă. Știm că fotbalul îți poate oferi satisfacție, dar și amărăciune.”