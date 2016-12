Anghel Iordănescu convoacă încă doi jucători la națională pentru stagiul din Antalya

Ştire online publicată Duminică, 24 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Anghel Iordănescu, a convocat încă doi jucători, Gabriel Enache și Dragoș Nedelcu, la lotul pentru stagiul de pregătire din Antalya, care va avea loc în perioada 25 ianuarie-6 februarie, a anunțat FRF pe site-ul său.Gabriel Enache (Astra Giurgiu) are trei selecții la echipa națională, contra Greciei, Irlandei de Nord și Danemarcei, toate în 2014, iar internaționalul de tineret Dragoș Nedelcu (FC Viitorul) nu a debutat încă la prima reprezentativă.Lotul convocat de Iordănescu are acum 27 de jucători din campionatul intern. Cei mai mulți jucători, șase, provin de la campioana Steaua, FC Viitorul și Astra Giurgiu au câte cinci reprezentanți, Pandurii are patru, iar Dinamo și CSU Craiova dau câte trei jucători. CFR Cluj dă și ea un jucător la lot.Delegația României va pleca spre Turcia luni 25 ianuarie, la ora 10,30, de pe aeroportul Henri Coandă, locul de cantonament fiind stabilit la Hotel Maxx Royal din Belek.Lotul României:Portari: Silviu Lung (Astra Giurgiu), Florin Niță (FC Steaua București), Alexandru Buzbuchi (FC Viitorul);Fundași: Paul Papp (FC Steaua București), Cristian Săpunaru (Pandurii Tg. Jiu), Valerică Găman (Astra Giurgiu), Robert Hodorogea (FC Viitorul), Steliano Filip (Dinamo), Bogdan Vătăjelu (CSU Craiova), Alin Toșca (FC Steaua București), Ionuț Nedelcearu (Dinamo);Mijlocași: Gabriel Enache (Astra Giurgiu), Mihai Pintilii (FC Steaua București), Alexandru Mateiu (CSU Craiova), Adrian Ropotan (Pandurii), Romario Benzar (FC Viitorul), Dragoș Nedelcu (FC Viitorul), Mihai Răduț (Pandurii Tg. Jiu), Nicolae Stanciu (Steaua), Florin Tănase (FC Viitorul), Adrian Popa (FC Steaua București);Atacanți: Andrei Ivan (CSU Craiova), Constantin Budescu (Astra Giurgiu), Alexandru Păun (CFR Cluj), Dorin Rotariu (Dinamo), Ioan Hora (Pandurii Tg. Jiu), Denis Alibec (Astra Giurgiu).