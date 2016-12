Angelique Kerber propune o regulă din fotbal la Turneul Campioanelor

Vineri, 30 Octombrie 2015

Jucătoarea germană de tenis Angelique Kerber, eliminată în faza grupelor la Turneul Campioanelor de la Singapore, este nemulțumită de actualul format al competiției și propune introducerea unui reguli din fotbal și anume disputarea ultimelor partide din grupe la aceeași oră, relatează Reuters.Numărul 7 mondial avea nevoie să câștige un set în partida cu Lucie Safarova pentru a se califica în semifinale alături de jucătoarea spaniolă Garbine Muguruza, dar nu și-a atins scopul, fiind învinsă cu 6-4, 6-3.''Cred că nu este corect, pentru că ar trebui să fie ca la fotbal. Când sunt meciuri decisive, ar trebui să se joace în același timp, a declarat Kerber, 27 ani, după joc. Am încercat să mă concentrez doar la meciul meu, să merg și să-mi fac jocul. Dar nu am reușit. Cred că ar fi fost corect să se joace în același timp''.La turneele finale de fotbal, meciurile din ultima etapă a grupelor se joacă de la acceași oră, pentru a se evita posibilitatea unor pacte între echipe. FIFA a adoptat această regulă după CM 1982, când Germania de Vest a învins Austria cu 1-0, scor care califica ambele echipe mai departe, în detrimentul Algeriei.Kerber, câștigătoare a 4 turnee WTA în acest an, a adăugat că arena din Singapore nu poate găzdui două meciuri simultan, dar vrea ca propunerea ei să fie luată în considerare în viitor.