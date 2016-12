Andrei Szemerjai: „Profesorii nu mai sunt interesaţi de posturile la LPS şi CSS!“

Andrei Szemerjai: „Profesorii nu mai sunt interesați de posturile la LPS și CSS!“

Sportul constănțean a avut de suferit din multe puncte de vedere, vara aceasta, iar acum se pare că se accentuează și piedicile în sistemul de învățământ vocațional. Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“ a avut scoase la concurs opt posturi pe catedra de educație fizică, unde nimeni nu și-a arătat interesul, iar cei ce sunt interesați, din anumite motive, nu au voiesă predea!„Nu e primul an în care se plimbă posturile. LPS a avut opt posturi la catedră scoase la concurs, CSS 1 a avut patru sau cinci. N-a venit nimeni! CSS plânge după antrenor de gimnastică, noi plângem după antrenor de rugby, de kaiac-canoe, de canotaj, de atletism. Vorbim de discipline de elită. Avem catedre, dar pe cine să aducem? Eliza Samara, jucătoare de top mondial, nu poate preda tenis de masă în învățământul preuniversitar pentru că nu are specializare. Cătălina Ponor, Dana Sofronie, la fel, la gimnastică. Să aducem oameni care nu au transpirat într-o sală și și-au luat specializări pe nu știu unde, în loc să aducem copiii noștri, pe care i-am crescut, i-am format aici și au făcut performanță, nu doar la nivel european, ci și mondial”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Andrei Szemerjai, directorul LPS.Pentru ca posturile să nu rămână neocupate, iar catedrele neacoperite, directorul LPS va face tot posibilul ca, din toamnă, elevii să aibă cu cine intra în sala de antrenamente.„Vom încerca să acoperim locurile libere de la catedre ca să nu se desființeze. Chemăm foștii profesori care au drept să predea și facem împărțirea între cei care sunt titulari în regim de plata cu ora, dar lucrurile nu sunt în regulă așa. Ar trebui să existe posibilitatea să aduci omul potrivit pe catedra potrivită. Ne prăbușim din interior și s-au făcut atât de multe bariere în jurul nostru, încât suntem îngrădiți de un gard mult prea înalt care nu știu cui folosește, că nouă nu”, a mai adăugat Szemerjai.Sportivii de performanță care nu dețin o diplomă de specializare nu vor putea preda într-o unitate de învățământ, chiar dacă ei au câștigat titluri naționale, internaționale și au urcat pe podium de nenumărate ori. Acest aspect îl necăjește pe directorul LPS, care ar vrea să aibă performanță alături de foștii săi elevi. Szemerjai consideră că acestea nu sunt legi date de natură, ci sunt lucruri pe care le poți modifica.A fi antrenor pe o catedră specializată nu înseamnă orar fix și ore puține, ci un program încărcat, cu multe ore de antrenamente. Andrei Szemerjai este de părere că dezinteresul pentru aceste posturi libere vine din două motive: „Sunt două motive pentru care nu se pot accesa aceste locuri: datorită barierelor legale și doi, nu se mai bagă nimeni pentru că… este de muncă! Nu poți sta cu ochii pe ceas că se termină tura și trebuie să pleci. Un profesor debutant ia 800 de lei și atunci… 800 de lei să stai de dimineață până seara pe teren, ori pe malul apei! Începi ca și profesor începător, poți să scoți un campion mondial, dar tot salariul acela îl iei. Este nestimulativă activitatea în învățământul de performanță, mai ales în cel vocațional, unde lucrurile sunt foarte clare. Treaba și munca se evaluează foarte concret”.v v vTot acest cerc vicios se învârte atât în mediul sportiv, cât și în mediul educației. Sportivii de performanță întâmpină dificultăți în pregătirea lor pentru examenul final de la clasa a XII-a, iar cei care ajung la facultate nu își găsesc neapărat specializările unde au evoluat de-a lungul timpului.„Sistemul generează o lipsă de specializare. În unele centre universitare se dau doar anumite discipline în cei trei ani de facultate și masteratele se fac în funcție de profesorii pe care îi au la catedră. Pe de altă parte, Ministerul Educației parcă încearcă să demonstreze că sportivii nu învață. Este un efort care vine dintr-o singură parte. Dacă vrei să faci performanță, să reprezinți România, îți asumi răspunderea, așa cum au făcut-o mulți sportivi și nu au reușit să promoveze bacalaureatul. În anul 2012, s-au înscris la sesiunea specială de bacalaureat 22 de candidați, dintre care 21 picați. În 2013, au fost patru elevi, dintre care doi au trecut, doi au picat. Anul acesta, nu s-a mai înscris nimeni la sesiunea specială, de frică! Un copil care pleacă în octombrie în cantonament și e toată ziua în sală, unde nu are posibilitatea de a se pregăti pentru examen, este greu de presupus că va promova”, mai adaugă directorul LPS.v v vCu toate acestea, toate cele 140 de locuri pregătite pentru claselea IX-a de la LPS au fost ocupate. La liceele vocaționale contează mai mult aptitudinile sportive, decât media de admitere. Mulți vin din mediul rural, cu note extrem de mici, dar cu potențial sportiv. Mai rar găsești copii și părinți din mediul urban, care să facă sacrificii pentru un sport de performanță, ceea ce înseamnă renunțarea la timpul liber, la prieteni, la familie, în schimbul multor ore de muncă, care îți pot afecta sănătatea.Totuși, directorul LPS vorbește despre o strategie fără finalitate la nivelul senioratului. La nivelul juniorilor, se remarcă diverse străluciri in-dividuale, dar care nu sunt susținute de sistem, ci de propriile resurse financiare. Astfel, vorbim doar de excepții în momentul în care se câștigă un titlu european sau mondial.„Boala de care suferă sportul românesc este acea fractură între o activitate sportivă ordonată, controlată și stimulată prin activitatea școlară și activitatea ca sportiv, absolvent de liceu care nu prea are unde să se ducă. La noi, sportul de performanță s-a redus la excepții. Nu există strategie la nivelul seniorilor. Sistemul generează eșecuri. La nivel de juniorat nu ne este rușine să ne prezentăm la competiții. Sunt excepții evidente de antrenori, de copii cu talent, care nu vor mai fi fructificate la maturitate”, este de părere profesorul Andrei Szemerjai.