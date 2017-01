Andrei Pavel vs. Scott Oudsema, în calificări la US Open

Tenismanul constănțean Andrei Pavel (33 de ani; nr. 97 ATP) îl va înfrunta pe tânărul sportiv american Scott Oudsema (21 de ani; nr. 377 ATP), în primul tur al calificărilor turneului US Open, ultimul de Grand Slam al anului. „Cneazul", care, anul trecut, a pierdut la capătul unui meci de poveste cu Andre Agassi, este singurul român prezent la New York, secțiunea masculină. În schimb, la feminin, Edina Gallovits și Raluca Olaru sunt direct acceptate pe tabloul principal, în timp ce alte trei reprezentante ale României vor evolua în calificări, după următorul program: Monica Niculescu - Sunitha Rao (India), Anda Perianu - Meng Yuan (China) și Sorana Cîrstea - Alison Riske (SUA). Turneul US Open, care este dotat cu premii ce însumează 7,95 milioane de dolari, debutează pe data de 27 august, pe arenele de la Flushing Meadows.