Andrei Pavel şi-a încheiat cariera la simplu

Turneul de tenis Open România

Andrei Pavel și-a încheiat cariera la simplu

Tenismenul constănțean a pierdut, ieri, în primul tur al întrecerii bucureștene, încheindu-și astfel evoluțiile din circuitul profesionist de simplu. Sâmbătă, de la ora 19, Pavel va susține o partidă de retragere, cu Goran Ivanisevic. Andrei Pavel (35 de ani) nu a reușit să câștige niciodată la simplu turneul ATP de la București, Open România. Constănțeanul are în schimb un triumf la dublu, alături de Gabriel Trifu. Ieri la prânz, pe Arena Centrală, Andrei a susținut ultimul său meci de simplu din carieră, în urma înfrângerii din turul inaugural al întrecerii, 3-6, 6-7(2), cu Pablo Cuevas (Uruguay). După un prim set cedat ușor de Pavel, în al doilea s-a ajuns la tie-break, Andrei nereușind însă decât să salveze una dintre cele cinci mingi de set și meci ale sud-americanului. Andrei a părăsit terenul în aplauzele frenetice ale spectatorilor, printre care s-au aflat și fostele glorii Ilie Năstase și Ion Țiriac. Oficialii turneului de la București îi vor organiza lui Pavel o partidă de retragere, sâmbătă, de la ora 19, cu celebrul croat Goran Ivanisevic. Aseară, Pavel a jucat la Open România și la dublu, alături de Trifu, cei doi întâlnindu-i pe spaniolii Ruben Ramirez Hidalgo și Santiago Ventura. Scorul a fost 7-6(1), 6-2 în favoarea românilor. *** Cea mai mare realizare, meciurile din Cupa Davis „Mi-a plăcut să joc meciul contra lui Cuevas, m-am distrat în această o oră și jumătate de tenis. Mă bucur că am susținut acasă ultima mea partidă de simplu. Tot timpul am vrut să câștig acest turneu, însă am reușit doar la dublu, împreună cu Gabriel Trifu. Am încercat să joc cât mai bine în acest meci, chiar dacă nu am avut timpul necesar să îl pregătesc. Se vede însă și vârsta. Sunt mândru că am reușit în acest sport, chiar dacă m-am văzut nevoit să mă stabilesc într-o altă țară, Germania. Cea mai mare realizare a carierei mele sunt meciurile jucate pentru România în Cupa Davis” Andrei Pavel