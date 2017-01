Andrei Pavel, mai emoţionat decât pe terenul de joc

La decernarea titlului de Cetățean de onoare

Andrei Pavel, mai emoționat decât pe terenul de joc

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Tenismanului Andrei Pavel i-a fost decernat, vineri, titlul de Cetățean de onoare al municipiului Constanța, după ce consilierii locali au votat în unanimitate favorabil, în ședința Consiliului Municipal Local. „Este o mare onoare să fiu Cetățean de onoare al orașului meu natal. Am emoții mai mari decât pe suprafața de joc. Cu toate că, în ultimii 12 ani, am fost implicat în multe turnee și am trecut foarte rar pe acasă, m-am mândrit tot timpul cu orașul meu, cu România, iar acum, să iau acest premiu, e un lucru incredibil. E o încununare a succeselor mele, practic culeg roadele muncii mele”, a declarat Pavel. Conform agenției NewsIn, consilierii locali i-au propus sportivului o colaborare pe viitor, pentru a face la Constanța o școală de tenis, cu implicarea autorităților locale, iar „Cneazul” a fost de acord.