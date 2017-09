Andrei Pavel: "Ar fi o minune să câştigăm!"

Austria - România, în Cupa Davis

Andrei Pavel: "Ar fi o minune să câștigăm!"

Ştire online publicată Marţi, 12 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis, Andrei Pavel, a declarat, ieri, pe Aeroportul „Henri Coandă”, înaintea plecării spre Viena, că ar fi „un fel de minune” ca România să câștige meciul cu Austria, dar a precizat că jucătorii săi nu au ce pierde.„O să fie greu, mai ales că la ei joacă Dominic Thiem (n.r. - nr. 8 mondial). Asta îi face de departe favoriți pe austrieci, însă noi nu avem ce pierde. Nu îi avem pe Marius Copil, nici pe Florin Mergea sau Adrian Ungur, așa că am ales o echipă tânără. Sperăm să avem o experiență bună, iar ei să formeze o echipă pentru viitor. Ar fi un succes enorm să câștigăm, pentru că e un joc de baraj și ne-ar menține în grupa de acum. Ar fi un fel de minune, pentru că l-am văzut la US Open pe Dominic Thiem, care trebuia să câștige acel meci cu Del Potro. Așa că eu cred că el va juca ambele meciuri de simplu, precum și la dublu. O să fie o misiune foarte grea”, a spus Pavel.Echipa României este alcătuită din Dragoș Dima, Nicolae Frunză, Bogdan Borza și Horia Tecău.Întâlnirea dintre echipele României și Austriei, din turul I al barajului pentru menținerea în Grupa I valorică a zonei Europa/Africa a Cupei Davis, va avea loc în perioada 15-17 septembrie, la Wels, pe zgură.