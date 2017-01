Andrei Pavel, abandon în semifinalele challenger-ului de la Mons

Tenismanul constănțean Andrei Pavel a abandonat în semifinalele turneului challenger de la Mons (Belgia), turneu pe suprafață rapidă, dotat cu premii în valoare totală de 106.250 de euro. În partida din penultimul act al competiției, disputată sâmbătă seară, „Cneazul" s-a văzut nevoit să renunțe, culmea, într-un moment favorabil, în care îl conducea pe belgianul Kristof Vliegen, cu scorul de 6-3, 2-3, și avea minge de break. „Încă după primul set, am resimțit dureri la spate, care, mai apoi, au devenit tot mai supărătoare. N-am vrut să risc o accidentare mai gravă și am abandonat", a explicat jucătorul român, care eliminase până în semifinale trei reprezentanți ai țării gazdă: Norman, Darcis și O. Rochus. Pentru performanța sa, Pavel a primit 40 de puncte ATP si 5.340 de euro. Sportivul constănțean își petrece săptămâna aceasta în România, unde participă la acțiunea de descoperire a tinerelor talente, „10 pentru Pavel", organizată în cinci orașe. De luni, 15 octombrie, el va juca la turneul Masters Series de la Madrid (Spania).