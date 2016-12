Andrei Mutulescu a semnat cu FC Farul

Pentru partida cu FC Botoșani, de sâmbătă, de la Constanța, „marinarii” se întăresc cu doi fotbaliști, ale căror transferuri vor fi înregistrate zilele acestea la Federație. Andrei Mutulescu (22 de ani, mijlocaș la închidere sau fundaș central) și Adrian Hurdubei (20 de ani, atacant) sunt ultimele două transferuri ale Farului. Hurdubei a fost împrumutat până în iarnă de la Willy Bacău, iar Mutulescu a semnat ieri o înțelegere pe doi ani. Contractele vor fi înregistrate în timp util la Federația Română de Fotbal, astfel încât cei doi să aibă drept de joc la meciul din etapa secundă a Ligii a II-a, cu FC Botoșani, care se joacă sâmbătă, de la ora 11, la Constanța. „Sunt bucuros că am ajuns la Farul, o echipă de tradiție. Este un pas înainte în cariera mea și îmi doresc să fac treabă bună sub bagheta lui Ioan Sdrobiș. Primul an am înțeles că e de acomodare pentru noua echipă, dar eu sper să avem realizări încă din acest sezon. Postul meu de bază e mijlocaș defensiv, dar pot juca și fundaș central”, a declarat Mutulescu, un fotbalist înalt de 1,83 m, care a mai evoluat la UTA, Șerif Tiraspol, Forex Brașov sau FC Snagov și e fost internațional de juniori. Antrenorii Farului, Ioan Sdrobiș și Gică Butoiu, au condus, ieri, un singur antrenament, în cadrul căruia „marinarii” au participat și la un joc-școală, pe terenul principal. Echipa posibililor titulari a început meciul în alcătuirea: Al. Răuță - Vlad, I. Barbu, L. Ștefan, Pașcovici - Scărlătescu, Parfenie, Boboc, B. Rusu - Ad. Câmpeanu, Hurdubei. La pauză, au intervenit trei modificări, în formația de bază apărând de la cealaltă echipă portarul Zdrâncă (în prima parte a fost pus în fața „gurilor” de foc ale lui Sdrobiș), Lucan (care a jucat mijlocaș central, în locul lui Parfenie) și Boghițoi, care l-a înlocuit, ca vârf, pe Hurdubei. Față de formula de start a meciului de la Ovidiu, cu Viitorul, Vlad i-a luat locul ca fundaș dreapta lui M. Posteucă, Barbu lui Lucan (ca stoper), fostul jucător al Deltei Tulcea fiind încercat acum ca mijlocaș la închidere (postul său de bază, în care s-a descurcat mult mai bine), iar Buzea și D. Forminte (accidentat) nu au mai apărut în primul „11". Bogdan Rusu a evoluat mijlocaș stânga, poziție în care fusese distribuit, pe parcursul disputei, și sâmbăta trecută. În cealaltă formație, au mai jucat, printre alții, Isleam în poartă, Buzea (fundaș dreapta), Mutulescu - M. Posteucă (cuplul de fundași centrali), Lupu, Ursachi, Filip sau Uzun. Accidentați, L. Mihai II, Drăghici, D. Forminte și Abuzătoaie au avut program separat. Dintre cei doi portari aflați în probe, Bogdan Craiu a fost învoit, pentru a susține examenul de bacalaureat, în vreme ce puștiul de la Școala de Fotbal „Marius Lăcătuș”, Ciprian Bica, e în continuare la club și, după toate probabilitățile, va fi achiziționat, însă, pentru început, având în vedere că are doar 18 ani, va juca la grupa de juniori republicani antrenată de Cristi Șchiopu. Transferul atacantului Alin Abuzătoaie, de la Steaua, încă nu a fost rezolvat, însă, oricum, jucătorul nu ar fi fost bun de joc la partida cu FC Botoșani, întrucât este accidentat.