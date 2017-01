Andrei Ivan: "Refuz să merg în Franţa ca spectator"

Andrei Ivan: "Refuz să merg în Franța ca spectator"

După anunțarea listei de 23 de jucători cu care Anghel Iordănescu va aborda Campionatul European, reacțiile nu au întârziat să apară. „Generalul” a renunțat la Ioan Hora, Adrian Ropotan, Alin Toșca, Alexandru Maxim și Andrei Ivan.Atacantul celor de la CSU Craiova nu înțelege decizia selecționerului de a nu convoca nici măcar un jucător sub 21 de ani.„E o veste tristă. Sunt dezamăgit, dar nu am ce să-i reproșez selecționerului. În schimb mi s-a spus că nu am experiență. Păi, ce experiență să am la 19 ani. Eu cred că aș fi meritat să fiu în lot. Poate că nu am făcut cel mai bun sezon al meu, dar meritam să fiu la Euro. Am văzut că toare echipele au câte un jucător sub 20 de ani. Refuz să merg în Franța ca spectator. Nu aș putea sta în tribună, când țara mea joacă și eu aș fi putut fi acolo, pe teren.”Conducerea celor de la CSU Craiova au anunțat că există posibilitatea de a nu mai trimite jucători la echipa națională.