Andreea Ogrăzeanu n-a prins semifinala la 200 m la Mondiale

Atleta Andreea Ogrăzeanu, sportivă cu dublă legitimare, CSS Alexandria - Farul Constanța (antrenoare, Cristina Manea), a ratat calificarea în semifinalele probei de 200 m a Campionatului Mondial de senioare de la Berlin. Ogrăzeanu, care, la 19 ani, a fost cea mai tânără dintre cele opt care au participat în prima serie preliminară, n-a trecut de această fază, unde, cu 23,42 s, s-a clasat pe locul șase în grupa sa. Ultimul timp cu care s-a acces în seriile semifinale a fost 23,34 s. Cea mai bună performanță a Andreei pe această distanță este 23,39 s, realizată în acest an. Dacă repeta acest timp la Berlin, constănțeanca intra între cele 24 de atlete care, aseară, au alergat pentru un loc în finală. După Ana-Maria Greceanu (locul 34 la 10 km marș) și Cristina Bujin (locul șapte la triplusalt), ambele tot sportive foarte tinere, 20, respectiv 21 de ani, Farul are încă o atletă în finală, de data aceasta cu mare experiență, Nicoleta Grasu (Dinamo - Farul, 39 ani), care, diseară, de la ora 21,20, evoluează în ultimul act al probei de aruncare a discului. Nicoleta s-a calificat în finală cu al optulea timp dintre cele 12, 61,78 m. Celelalte finaliste, în ordinea distanțelor atinse, sunt: 1. Xuejun Ma (China) - 63,38 m (cea mai bună performanță a sa din acest sezon), 2. Aimin Song (China) - 62,80 m, 3. Dani Samuels (Australia) - 62,67 m, 4. Zaneta Glanc (Polonia) - 62,43 m, 5. Yarelis Barrios (Cuba) - 62,19 m, 6. Sandra Perkovic (Croația) - 62,16 m, 7. Natalya Sadova (Rusia) - 61,94 m, 9. Nadine Müller (Germania) - 61,63 m, 10. Melina Robert - Michon (Franța) - 61,53 m, 11. Stephanie Brown Trafton (SUA) - 61,23 m, 12. Aretha Thurmond (SUA) - 61,08 m. Record între finaliste Nicoleta Grasu deține cea mai bună aruncare dintre toate finalistele, 68,80 m, realizată în 1999, la Poiana Brașov. În acea perioadă, Nicoleta a avut patru ani consecutive cu performanțe foarte bune: 1998 (Snagov) - 67,80 m, 1999 - 68,80 m, 2000 (București) - 68,70 m, 2001 (Atena) - 68,31 m. În acest an însă, atleta a aruncat cel mai mult 64,40 m, performanță pe care a depășit-o mereu din 1994 încoace.