Andreas Neagu, campionul României la bob

Andreas Neagu este proaspatul campion al Romaniei la bob de doua si de patru persoane.Pe 20 si 21 decembrie 2013 au avut loc, in Localitatea Innsbruck, Austria, campionatele nationale de bob sanie si Skeleton. Bobul Romanesc a fost reprezentat de 12 echipaje in bobul de doua persoane si de 4 echipaje in bobul de patru.Pe data de 16 decembrie, luni, a avut loc ultimul concurs pe anul acesta, al Cupei Europei in Winterberg. Echipajul Romaniei a fost format din Andreas Neagu, Bogdan Otava, Paul Muntean si Danut Moldovan.Dupa prima mansa, echipajul Romaniei era pe locul 4, la numai o sutime de locul 3 Ladvia si 3 sutimi de locul 2 Germania. Cu un start foarte bun de 5,26, echipajul era hotarat ca in a doua mansa sa atace cele doua locuri. Echipajul Ladvian are starturi de nivel mondial dar pana in sosire pierd timp din cauza pilotului care nu are experienta necesară.A doua mansa incepe cu nr 20 la 1. Echipa Frantei , dintr-o greseala de pilotaj, s-a rasturnat in virajul 9 si din cauza acestei rasturnari, gheata din virajul 14 a fost atat de deteriorata( greutatea echipajului de 630kg cu o viteza de 135km/ora cu o forta centrifugala de 5G) incat a trebuit sa se intrerupa concursul.Asa ca a ramas clasamentul din prima mansa dupa regula mentul FIBT. O sutime a adus titlul prin Andreas Neagu / Danut Moldovan, la bobul de doua in fata pilotului Niculaie Istrate, cu Barcacila.