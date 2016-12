Andre Agassi a fost inclus în Hall of Fame

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul tenisman american Andre Agassi a fost inclus în Hall of Fame, Pantheonul tenisului mondial, de la Newport (Rhode Island), la cinci ani de la retragerea din activitate, potrivit Mediafax. În vârstă de 41 de ani, americanul are opt titluri de de Grand Slam, a fost medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Atlanta în 1996 și a obținut 60 de titluri ATP.El a fost numărul 1 mondial timp de 101 săptămâni, în perioada 1995 și 2003."Sunt onorat să fiu alături de mari jucători ai tenisului mondial. Tenisul mi-a dat totul în viață. Mi-a dat-o pe soția mea", a explicat fostul număr 1 mondial cu câteva zile înainte de ceremonie, el fiind căsătorit cu Steffi Graf, inclusă în Hall of Fame din 2004.