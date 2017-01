Ana Pascu, realeasă vicepreşedinte al Federaţiei Internaţionale de Scrimă

Ana Pascu, realeasă vicepreședinte al Federației Internaționale de Scrimă

Președintele Federației Române de Scrimă, Ana Pascu, a fost realeasă în funcția de vicepreședinte al Federației Internaționale de Scrimă (FIE), pe care o ocupă neîntrerupt din 2004, cu prilejul congresului găzduit la Moscova. „Au fost niște jocuri politice acolo, rușii au vrut să mă lase afară din Comitetul Executiv. Iar eu, ca vicepreședinte, nu puteam să mă duc la oameni să le cer să mă voteze. Așa ceva nu am făcut niciodată și nici anul ăsta nu am făcut. Am intrat în Comitetul Executiv cu un număr impresionant de voturi și sunt mândră de asta. Au fost 40 de oameni care au concurat pentru 15 locuri în Comitetul Executiv”, a declarat Ana Pascu. „La vicepreședinție, să fiu sinceră, nu am vrut să-mi depun candidatura, dar voiam să fiu în Comitetul Executiv, pentru că acolo se prefigurează tot ce se va face în viitor și dacă știi dinainte poți lua niște măsuri administrative, să-ți faci o strategie”, a explicat Ana Pascu. Ana Pascu a trecut cu brio peste două tururi de scrutin, pentru alegerea în Comitetul Executiv de 15 persoane și apoi la alegerea celor trei vicepreședinți.