Ana Bogdan, câştigătoarea turneului Mamaia Idu Trophy Comvex

Ana Bogdan, câștigătoarea turneului Mamaia Idu Trophy Comvex

Ieri, pe terenul central de la TC Idu, s-a disputat finala probei de simplu a turneului Mamaia Idu Trophy Comvex, care le-a opus pe româncele Ana Bogdan, principala favorită din acest an, și Cristina Dinu, câștigătoarea ediției de acum doi ani.Tenis Club Idu a închis sezonul competițional cu ediția a cincea a Turneului Mamaia Idu Trophy Comvex, dotat cu premii în valoare de 25.000 dolari. Competiția este inclusă în circuitul Pro ITF. Cele două finaliste, Ana Bogdan și Cristina Dinu, au preferat să participe la turneul constănțean, în loc să concureze în etapa de calificări de la US Open.Partida a fost una tensionată și foarte disputată, iar întreg meciul a durat aproape trei ore. În primul set, Ana Bogdan a fost condusă cu 3-1, a egalat la 3-3 și a trecut în avantaj la 5-3, însă a fost egalată la 5-5 și 6-6, iar în cele din urmă, setul i-a revenit Cristinei Dinu.În cel de-al doilea set, mai calmă și mai stăpână pe sine, Ana a condus cu 2-0 și 4-2 și a încheiat setul rapid la 6-2, ducând meciul în decisiv. Mai încrezătoare în forțele proprii și susținută de uralele suporterilor, Ana Bogdan s-a aflat la „cârmă” și în ultimul act (3-1). Emoțiile au venit când Cristina Dinu a egalat, 3-3, însă principala favorită a apăsat pedala și a închis meciul la 6-3.„Am trăit intens fiecare punct și fiecare meci în parte. A fost o săptămână bună pentru mine. Am avut câteva meciuri mai ușoare la început, dar în finala cu Cristina m-am pregătit atât fizic, cât și psihic și mi-am dorit foarte mult să câștig. Dorința mea și cred că a oricărei jucătoare este să ajungem în top 100 cât mai curând și să fim printre stele”, a declarat Ana Bogdan, după meci.Câștigătoarea a explicat că a renunțat la US Open și a venit la Mamaia, având ca scop atât participarea la acest turneu, cât și câteva zile libere.„Mi-am dorit o minivacanță și nu am avut parte în acest an. De aceea am venit la Mamaia, să am și meciuri și să mă bucur de câteva zile la plajă și de relaxare”, a adăugat Ana.Pe de altă parte, Cristina Dinu a afirmat faptul că și-ar fi dorit să participe la US Open, însă nu ar fi avut nicio șansă, din cauza accidentărilor suferite anul trecut și a lipsei de pregătire intensă.„Îmi pare rău că nu s-a repetat performanța de acum doi ani, dar a fost o săptămână bună și am reușit totuși să fac un rezultat bun. Nu aveam șanse în calificări la US Open, dat fiind faptul că am fost accidentată foarte mult anul trecut. Dacă aveam șanse, mă duceam la US Open”, a declarat Dinu.Câștigătoarea turneului a obținut un cec în valoare de 3.919 de dolari și 50 de puncte WTA, în timp ce finalista a primit un cec în valoare de 2.091 dolari și 30 puncte WTA.Proba de dublu a turneului a fost câștigată de perechea ruso-georgiană Anastasiya Komardina/Sofia Shapatava, care a învins în finală cuplul elvețian Xenia Knoll/Amra Sadikovic, scor 6-3, 5-7, 10-8.