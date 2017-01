Ambele meciuri la Constanţa!

Elpides Dramas, adversara CS Tomis în Challenge Cup, propune:

Ambele meciuri la Constanța!

Luna viitoare, echipa de handbal feminin CS Tomis Constanța debutează în ediția 2007 / 2008 a Challenge Cup, sportivele pregătite de antrenorii Dumitru Muși și Ion Pușcașu urmând a primi replica formației Elpides Dramas (Grecia). Conducerile celor două cluburi au demarat deja discuțiile pentru a stabili termenii disputării „dublei“ europene. Primul pas a fost făcut de gruparea elenă, președintele acesteia propunând ca ambele meciuri să se dispute la Constanța. „Tragerea la sorți ne-a avantajat, pornim favoriți la calificare, iar disputarea ambelor meciuri pe teren propriu ne-ar crește semnificativ șansele de a accede în optimi. Totuși, înclinăm spre varianta cu un meci la Constanța și unul în deplasare, în ideea de a oferi fetelor ocazia de a vedea Grecia, mai ales că, în sezonul trecut, n-au prea simțit că joacă în Europa. Ambele meciurile cu TV Ulster s-au desfășurat în Sala Sporturilor, iar apoi am dat peste Universitatea Cluj”, a declarat președintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. Aparent accesibilă, Elpides este o echipă în plină construcție, capabilă de surprize. După ce s-a despărțit de principala marcatoare din sezonul trecut, ucraineanca Olena Radcenko, și de româncele Cristina Gliga și Violina Hențiu, clubul grec a reușit să achiziționeze șase handbaliste (una din Bulgaria, una din Serbia, una din Slovenia, una din Macedonia și două autohtone). Vedeta echipei este Silvana Ilieva, internațională bulgăroaică.Luna viitoare, echipa de handbal feminin CS Tomis Constanța debutează în ediția 2007 / 2008 a Challenge Cup, sportivele pregătite de antrenorii Dumitru Muși și Ion Pușcașu urmând a primi replica formației Elpides Dramas (Grecia). Conducerile celor două cluburi au demarat deja discuțiile pentru a stabili termenii disputării „dublei“ europene. Primul pas a fost făcut de gruparea elenă, președintele acesteia propunând ca ambele meciuri să se dispute la Constanța. „Tragerea la sorți ne-a avantajat, pornim favoriți la calificare, iar disputarea ambelor meciuri pe teren propriu ne-ar crește semnificativ șansele de a accede în optimi. Totuși, înclinăm spre varianta cu un meci la Constanța și unul în deplasare, în ideea de a oferi fetelor ocazia de a vedea Grecia, mai ales că, în sezonul trecut, n-au prea simțit că joacă în Europa. Ambele meciurile cu TV Ulster s-au desfășurat în Sala Sporturilor, iar apoi am dat peste Universitatea Cluj”, a declarat președintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. Aparent accesibilă, Elpides este o echipă în plină construcție, capabilă de surprize. După ce s-a despărțit de principala marcatoare din sezonul trecut, ucraineanca Olena Radcenko, și de româncele Cristina Gliga și Violina Hențiu, clubul grec a reușit să achiziționeze șase handbaliste (una din Bulgaria, una din Serbia, una din Slovenia, una din Macedonia și două autohtone). Vedeta echipei este Silvana Ilieva, internațională bulgăroaică.