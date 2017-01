Portarul naționalei României, Bogdan Lobonț:

„Am suferit mult după ratarea calificării“

Ştire online publicată Vineri, 20 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Portarul naționalei de fotbal a României, Bogdan Lobonț, a declarat, ieri, că este recunoscător pentru încurajările venite din partea suporterilor și că regretă faptul că echipa lui Victor Pițurcă nu a putut să obțină calificarea în sferturile de finală ale EURO 2008. „Am revenit în țară, o dată cu delegația oficială a României la EURO 2008. În fiecare zi, pe timpul turneului final, am văzut mesajele pe care mi le-ați transmis pe blog. V-am simțit foarte aproape de mine și de echipa națională, fapt care a contat enorm înaintea fiecărui meci de la EURO. Când știi că fanii sunt alături de tine, încerci să faci totul pentru echipă, pentru o țară întreagă. Am trăit momente foarte frumoase împreună cu voi, dar, în același timp, am suferit după ratarea calificării. Atât am putut, iar acum trebuie să ne gândim la următoarele preliminarii”, a spus Bogdan Lobonț. Echipa națională de fotbal a României, în frunte cu tehnicianul Victor Pițurcă, dar fără vedeta Adrian Mutu, a revenit, miercuri seară, în țară, după ce a fost eliminată din faza grupelor la Campionatul European din Austria și Elveția. Contra nu revine în campionatul românesc Internaționalul român Cosmin Contra a declarat, ieri, că ar fi tentat să revină la Poli Timișoara, însă scandalurile din fotbalul românesc îl determină să evite o eventuală reîntoarcere în Liga I. „Cei de la Getafe mi-au făcut o propunere de prelungire a contractului, voi analiza ce oferte voi avea după ce îmi voi termina vacanța. Inima îmi spune să revin la Poli, dar ultimele scandaluri din fotbalul românesc mă fac să mă gândesc foarte bine la această posibilitate de a reveni. La Poli aș veni și mâine să joc, dar este greu să trec de la un campionat liniștit la un campionat cu atâtea scandaluri”, a spus Contra.