"Am suferit! A trebuit să luptăm pentru fiecare minge! Avem şanse la calificare"

"Am suferit! A trebuit să luptăm pentru fiecare minge! Avem șanse la calificare"

Ştire online publicată Joi, 16 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

România a obținut un singur punct din al doilea meci de la Euro 2016, 1-1 cu naționala Elveției iar la finalul meciului, căpitanul naționalei României, Vlad Chiricheș a spus că naționala noastră păstrează intacte șansele de a ajunge în sferturile de finală ale turneului din Franța."Cred și eu că am avut de suferit, a trebuit să luptăm pentru fiecare minge. Ne-am luptat, am încercat să dăm totul sa castigam, dar nu am reusit. Iarasi am luat un gol imparabil, la singura lor sansa de gol din repriza a doua. Ne-am luptat, dar asta a fost! Trebuie sa ne luptam pentru victorie impotriva Albaniei. Sper sa fim toti apti si sa reusim sa castigam. Sanse de calificare sunt in continuare, dar ne trebuie acea victorie impotriva Albaniei. Se simte oboseala, presiunea", a spus Chiricheș la Dolce Sport.România-Albania se va disputa duminică 19 iunie, de la ora 22.00, la Lyon. Cu o victorie în meciul cu Albania, România ar face 4 puncte și se poate califica în sferturile de finală chiar și de pe locul 3 din grupă, scrie prosport.ro