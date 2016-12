Serhan Cadâr a pierdut alegerile pentru șefia FR de Volei

"Am să mă implic în proiectele pentru sportul de masă"

Constănțeanul Serhan Cadâr nu a reușit să convingă electoratul că este cea mai bună opțiune pentru postul de președinte al Federației Române de Volei, primind doar 20 de voturi dintr-un total de 153, ieri, în cadrul Adunării Ge-nerale a FRV, desfășurate la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, de la București.Actualul președinte, Gheorghe Vișan, a obținut un nou mandat la cârma FRV, după ce a primit 99 de voturi. Fostul interna-țional Dan Gîrleanu a obținut 32 de sufragii, Sandu Kapelovies a primit un singur vot, iar un altul a fost anulat.Serhan Cadâr s-a declarat dezamăgit de modul în care unii alegători s-au prezentat în fața votului, pe modelul „Una zicem, alta facem”: „Nu sunt supărat, dar nici fericit nu am cum să fiu. Din păcate, au apreciat proiectul și modul său de prezentare, dar când a fost de votat, au votat altfel. S-a întâmplat ce preconizam eu acum câteva zile. Se pare că n-au avut acel curaj de a schimba ceva. Actualul președinte a beneficiat de susținerea foarte clară și fără echivoc a Comitetului Olimpic Român, iar acest fapt a contat într-un final. Au votat cu acesta în proporție de 65%, aș putea spune că într-o manieră zdrobitoare. Asta este realitatea și trebuie să o acceptăm ca atare”.Întrebat ce ar schimba dacă ar putea relua campania de la zero, președintele CS Academia de Volei Tomis Constanța a declarat: „În primul rând, nu l-aș mai relua la nivel național, deoarece am ajuns la concluzia că în lumea voleiului, ca să poți să implementezi asemenea proiecte, ai nevoie de multe alte lucruri. Proiectul a fost bine primit, au existat destule voci care au afirmat că sunt unele puncte de care au neapărată nevoie. Una este să te uiți la un proiect, să discuți despre calitatea acestuia și cu totul alta este să te duci să votezi”.Serhan Cadâr se va retrage din funcțiile federației și are în plan ca pe viitor să acorde atenție sporturilor de masă: „Am hotărât, după atâția ani în diferite comisii și comitete executive de la federație, să mă retrag și am să mă mobilizez mai mult pe proiecte locale pentru sport de masă. Sper să am tăria să lansez într-un viitor foarte apropiat niște proiecte transfrontaliere pentru sportul de masă. De data aceasta, vreau să nu mai fie ceva canalizat doar pe volei, vreau să atingem anumite activități sportive de masă, în care să fie im-plicați foarte mulți tineri”.