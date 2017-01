„Am reuşit să ţinem Constanţa sub noi“

Ștefan Stoica:

„Am reușit să ținem Constanța sub noi“

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnicianul buzoienilor, Ștefan Stoica, s-a declarat mulțumit de rezultat, chiar dacă a și recunoscut că echipa sa nu a făcut un meci strălucit. „Farul a fost mai bună decât noi, dar și noi am luptat și am fost disciplinați. Am reușit un egal în deplasare la o echipă care luptă cu noi pentru a rămâne în prima divizie, lucru care mă satisface foarte mult. Am venit să nu pierdem în primul rând. Cel mai important este că am ținut Constanța sub noi“, a punctat „Mourinho“ Stoica.