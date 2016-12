"Am rămas datori faţă de suporteri"

Președintele executiv FC Farul, Marcel Lică:

"Am rămas datori față de suporteri"

După remiza albă cu Callatis Mangalia de săptămâna trecută, FC Farul urmează să întâlnească în ultima etapă a campionatului pe CSMS Iași. Dacă în meciul cu Callatis, jucătorii nu au avut prea mare tragere de inimă, în meciul cu Iași, aceștia vor trebui să dea tot pe teren, și să demonstreze că locul lor este în primele poziții ale clasamentului.Evoluția de sâmbătă a „marinarilor” nu a fost tocmai una dem-nă. Antrenorul echipei, Ion Barbu, cât și președintele executiv, Marcel Lică, se așteptau la un răspuns mai clar din partea jucătorilor, și sperau ca aceștia să-și ia revanșa față de Callatis Mangalia pentru meciul din tur, când au fost învinși la scorul 4-0.„Cred că se putea mai mult în meciul cu Callatis Mangalia, pentru că jocul a fost dominat de Farul. Am avut multe oportunități de a marca, și în mod normal ar fi trebuit să câștigăm. Este adevărat că și Callatis are o echipă bună, au avut și ei câteva ocazii dar jocul a fost la îndemâna jucătorilor fariști, dar se pare că lipsa de concentrare și gândul la vacanță le-au distras atenția. Sunt puțin dezamăgit, aș fi așteptat o replică mai ambițioasă, având în vedere rezultatul din tur. Pe de altă parte, cred că le este greu și jucătorilor, nu prea mai poți să fii motivat acum, când obiectivul a fost ratat. Văd că nici orgoliile nu mai funcționează, a fost un joc pe care l-am dominat, dar nu am văzut acea dorință de victorie ca în alte partide. În orice caz, țin să le mulțumesc suporterilor care au fost la stadion și tuturor celor care ne-au sprijinit pe parcursul acestui campionat, deși am rămas datori față de ei, sper să ne luăm revanșa în campionatul viitor.În ceea ce privește meciul viitor, dacă CSMS Iași se consideră deja promovată în Liga I, și va aborda jocul cu un aer de superioritate, atunci Farul sigur le va face o surpriză. Trebuie ca echipa tehnică să aducă jucătorii la un nivel de motivație maximă, iar aceștia la rândul lor să facă în așa fel încât să demonstreze că ei ar fi trebuit să fie în locul celor de la Iași. Este ultimul meci, și așa cum se prezintă situația, eu zic că nu ar trebui să pierdem. Din punctul meu de vedere, lotul nostru, ca valoare, este mai bun decât cel al Iașiului”, a precizat președintele executiv, Marcel Lică.Chiar dacă în acest campionat nu mai au ce să realizeze, în următorul sezon, FC Farul va urmări același obiectiv: promovarea în Liga I.Acest obiectiv se va realiza cu actualul antrenor, spune președin-tele executiv, însă numai împreună cu alți investitori, dorința Farului va putea fi îndeplinită.„Sunt foarte convins că Ion Barbu va rămâne pe banca tehnică și în sezonul următor, acesta a de-monstrat că este un antrenor bun, și că are capacitatea de a conduce Farul. Însă ca acesta să poată demonstra ceva cu adevărat în cam-pionatul viitor, trebuie să beneficieze și de condiții pentru performanță. Fără ajutorul autorităților va fi greu. Trag un semnal de alarmă în aceas-tă privință, dar cred că vom mai avea timp să ajungem la o înțelegere cu aceștia. Fără ajutorul altor investitori nu vom face nimic. Oricât de bine intenționat ar fi Giani Nedelcu, acesta nu poate susține echipa la un nivel mai avansat, de unul singur”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele executiv, Marcel Lică.