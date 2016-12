„Am primit golurile mai uşor ca la antrenament“

Ioan Sdrobiș:

„Am primit golurile mai ușor ca la antrenament“

Antrenorul principal al Farului, Ioan Sdrobiș, a declarat că partida cu Viitorul i-a fost foarte utilă, pentru că „am văzut exact cine suntem, care jucători pot și care nu, am văzut nivelul de mobilizare și punctele nevralgice”. „Părintele” a remarcat greșelile din apărare, ceea ce a făcut ca Farul să primească golurile „mai ușor ca la antrenament”, însă a identificat și puncte „de care putem să ne legăm în continuare”. „Viitorul s-a dus la 3-0 când noi nici nu ne așezasem bine în teren. Repriza întâi a fost clar a gazdelor. E adevărat, la noi e situația care e, dar au fost și jucători experimentați, de 32 de ani, prin ale căror zone adversarii au zburdat. La pauză, am avut o discuție cu ei, am făcut și două schimbări și, drept rezultat, în partea secundă, ne-am așezat mai bine în teren, am reușit să dăm și gol și am echilibrat jocul. S-a cunoscut și intrarea lui Barbu în apărare. A disciplinat sistemul defensiv, este mai lucid, este mai fundaș central decât Lucan, care, de fapt, este închizător. Pe Ion nu l-am folosit de la început, întrucât mi-a spus înainte de meci că este pregătit doar 50 la sută”, a spus Ioan Sdrobiș. Tehnicianul Viitorului, Cătălin Anghel, s-a declarat mulțumit de rezultat. „E un prima pas al nostru în Liga a II-a, era normal să ne dorim foarte mult victoria. Au fost două reprize diametral opuse. Viitorul a arătat bine primele 35-40 de minute. Mai avem mult de muncă. Încercăm să avem o posesie bună și să facem o construcție mai grea, mixtă, începând de jos, de la fundași. Ne dorim să pasăm, nu ne bazăm pe un joc de luptă”, a spus Anghel. „O parte dintre jucători, când le-am telefonat să-i chem la Farul, erau cu familia la mare, la plajă. O parte n-au făcut pregătirea centralizată, au alergat două ture în pădure sau pe stradă. Din punct de vedere fizic stăm prost la unii dintre ei” Ioan Sdrobiș, antrenor FC Farul