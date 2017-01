„Am primit goluri foarte, foarte uşor“

Ion Marin, antrenorul principal al Farului:

„Am primit goluri foarte, foarte ușor“

Din meciul cu bulgarii, antrenorul Farului, Ion Marin, a remarcat prestația ofensivă a „rechinilor”, dar nu a fost mulțumit de jocul din apărare. „A fost primul nostru amical din 2009 cu o echipă de primă ligă. Dacă, pe faza ofensivă, se pare că ne creăm destule ocazii și chiar reușim să marcăm, în apărare avem ceva probleme. Am primit goluri foarte, foarte ușor. Fie pe greșeli individuale, fie pe erori de plasament, fie pe luptă unu contra unu, unde slovenul Pahor a pierdut”, a punctat „Săpăligă”. Tehnicianul constănțean crede că disputa cu Cerno More a fost „un test foarte util”, care i-a arătat Farului ce mai are de pus la punct. „Sâmbătă, plecăm în Antalya, pentru un stagiu cu cinci jocuri, contra unor echipe de primă ligă din diferite țări. Sperăm ca, la revenire, să avem toate proble-mele rezolvate, și mă gândesc în primul rând la recuperarea de jucători, iar în al doilea rând la o linie de fund care să fie sigură, să nu mai greșească”, a mai spus Ion Marin.