Antrenorul CSU Neptun, Mihail Făgărășan:

„Am pierdut, dar echipa este în progres”

Echipa de handbal masculin CS Universitar Neptun n-a reușit să bifeze prima victorie în Divizia A nici după disputarea celei de-a patra etape din Seria A. În Sala Sporturilor, formația antrenată de profesorul Mihail Făgărășan a fost învinsă, scor 28-37 (13-16), de către Politehnica Iași. A arbitrat brigada Candidatu / Spătaru (București). „Deși am pierdut din nou, sunt mulțumit că echipa e în progres. Am început acest proiect de jos, de la eșec la 20 de goluri am reușit să ținem ritmul timp de o repriză. Nu îmi este rușine cu aceste rezultate, băieții s-au luptat cât au putut. Sunt unii oameni, ce nu înțeleg esența fenomenului, care se bucură că mâncăm bătaie, dar trebuie să avem răbdare și încredere în echipă. Este foarte ușor să dai în cap cuiva, să dărâmi, dar mai greu să construiești de la zero", a declarat antrenorul Mihail Făgărășan. După această înfrângere, CSU Neptun ocupă locul șapte (ultimul) în clasament, fără niciun punct și golaveraj 100-151. Etapa viitoare, constănțenii au meci în deplasare, cu HC Vaslui (locul 4, 4 p). La cererea gazdelor, partida nu se va juca duminică, 14 octombrie, ci miercuri, 17 octombrie.