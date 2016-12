"Am mai jucat cu Simona de două ori, dar acum ea este la un alt nivel"

Jucătoarea rusă Maria Șarapova a declarat, duminică, după finala turneului de la Madrid câștigată în fața Simonei Halep, că a mai întâlnit-o anterior pe româncă de două ori, dar acum ea este la un alt nivel, ceea ce s-a văzut în primul set, informează wtatennis.com."Ce săptămână! Anul trecut am pierdut finala și îmi doream foarte mult ca în acest an să reușesc mai mult. A fost o săptămână fantastică. Am mai jucat cu Simona de două ori, dar acum ea este cu adevărat la un alt nivel. Nu știu cum am reușit. În primul set nu i-am pus probleme, acesta este tenisul pe care îl poate juca ea. Știam că trebuie să joc diferit după primul set pentru a câștiga meciul. Pentru mine toate turneele sunt importante. Anul trecut am fost aproape, iar astăzi nu am avut un prim set bun, dar știam că nu este totul terminat", a spus Șarapova.