„Am jucat ca nişte domnişoare!“

Viborg - Oltchim 28-21, în finala Ligii Campionilor la handbal feminin

„Am jucat ca niște domnișoare!“

Echipa de handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea și-a redus considerabil șansele de cucerire a trofeului Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă, scor 21-28, de Viborg HK, într-o partidă disputată sâmbătă după-amiază, în Danemarca, în prima manșă a marii finale. Pentru Oltchim, cele mai multe goluri le-au înscris Ionela Gâlcă Stanca și Cristina Neagu (câte 6). „Am fost lipsiți de combativitate, cred că am greșit foarte mult. La nivelul acesta, este greu să mai recuperezi o diferență așa de mare. Am jucat ca niște domnișoare. Am simțit exact senzația neputinței în joc, la fel ca atunci când spui că vrei, dar picioarele nu te ascultă”, a declarat antrenorul Radu Voina. Returul va avea loc sâmbătă, 15 martie, de la ora 20.45, în direct la PRO TV, la Sala Polivalentă din București.