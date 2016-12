Elena Frîncu a ieșit la pensie

„Am fost mereu căpitan de echipă!“

Momente emoționante, ieri, la Complexul Sport din str. Cuza Vodă, pentru directorul executiv al DJST Constanța, Elena Frîncu. Fosta vicecampioană mondială la handbal a ieșit la pensie și a susținut ultima conferință de presă în calitate de șefă a sportului constănțean.Elena Frîncu și-a prezentat echipa alături de care a lucrat - Emil Ionescu, Mihai Orzan, Mariana Tudora, Alina Blebea, Iulian Hanu, Daniela Gurgu, Mihaela Sobaru, Georgiana Drăgoi și toți ceilalți de la Sport și Tineret - și le-a urat cu lacrimi în ochi membrilor familiei sportului constănțean să rămână uniți.„Nu plâng pentru că ies la pensie, nici pentru că îmbătrânesc. Plâng pentru că simt o instabilitate în rândul acestei familii. Nu așa aș fi vrut să fie sfârșitul. Împreună, am fost o echipă unită, iar trofeele pe care le-am primit sunt ale voastre. Sper să rămâneți uniți, însă opțiunea este a fiecăruia, puteți alege”, a spus Elena Frîncu.„E un moment în care, cu demnitate, predau ștafeta unor colegi în care am crezut și cred în continuare. Recunosc că mi-aș fi dorit să-mi închei cariera administrativă în alt context. Eu nu pot lucra sub alte presiuni decât cele valorice. Sportul este însă mai greu de înțeles pentru cei care nu au transpirat niciodată într-o sală sau pe un stadion”, a adăugat fosta vicecampioană mondială.Elena Frîncu a ținut să reamin-tească tuturor care a fost cheia succeselor sale: „Am știut să lucrez în echipă, mai mult, din copilărie am fost căpitan de echipă. M-a ajutat faptul că sunt profesor, că știu să predau. Înainte merg întotdeauna doar cei care au un țel în viață, bazat numai pe valoarea lor. Mai transmit trei cuvinte care mi-au călăuzit pașii în viață, ca jucătoare, ca profesor, ca funcționar public, ca om: corectitudine, devotament, dăruire”.v v vElena Frîncu lasă în urma sa o moștenire impresionantă: sub mandatul său, Constanța a fost numărul 1 în sportul românesc, înregistrându-se performanțe de excepție (titluri olimpice, mondiale, europene) atât în sporturile de echipă, cât și în cele individuale. Patrimoniul ANST a fost păstrat, făcându-se investiții majore în toate activele din Constanța, Eforie, Năvodari sau 2 Mai.Astfel, misiunea celui care va prelua ștafeta este una foarte dificilă, pentru că, indiferent de vremurile care vor urma, nivelul performanței trebuie păstrat cât mai sus.