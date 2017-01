„Am fost executaţi“

Ion Marin acuză din nou arbitrajul

„Am fost executați“

Ca și în partida cu CFR Cluj, Ion Marin a atacat arbitrajul lui Ionică Serea, contestând justețea acordării penalty-ului din care oaspeții au câștigat și nepenalizarea jocului dur al Pandurilor. „Săpăligă“ crede că arbitrajele potrivnice sunt efectul nenumăratelor memorii făcute de Farul. „Riscul memoriilor era unul asumat, știam că poate fi ca un bumerang. Am fost din nou executați. Nu cred că a fost 11 m. Nu mai vorbesc de atacurile din preajma careului, care au fost din spate, periculoase și nu s-au dat lovituri libere și cartonașe galbene. Arbitrajul lui Ionică Serea, mai cu seamă din repriza a doua, m-a uimit. Îl știu arbitru bun, dar ceea ce a interpretat acum n-am mai văzut. Ridică semne de întrebare și faptul că, la final, el și brigada sa au ieșit printre primii spre tunel, lăsând jucătorii pe teren. E foarte greu să mai înțelegi cum arbitrează «cavalerii» și ce vor. Probabil că arbitrează la ordine și răspund foarte bine la butoane“, a acuzat Ion Marin. Despre prestația Farului, tehnicianul a spus că elevii săi nu au mai reușit un joc bun, precum cele anterioare, contând și absențele lui Todoran și Gerlem. „Am evoluat fără luciditate. Ne-am angrenat în lupta cu adversarul, una oarbă. Chiar dacă am avut șansa egalării imediate, în continuare nu am reușit să fim lucizi și, ceea ce e mai trist, atacul a fost iar steril. Avem o mare problemă în ofensivă”, a punctat Ion Marin. „Săpăligă“ a remarcat că Farul a pierdut un joc de șase puncte. Antrenorul nu va ceda însă și va rămâne până la capăt alături de jucători. „Este o seară tristă pentru noi. Și un punct ne era bun. Nu sunt laș, așa că merg până la capăt, lângă jucători. Trebuie să sperăm în salvare și să jucăm fiecare meci, deși arbitrajele ne sunt potrivnice. Singura soluție pe care eu o văd este să sprijinim în continuare grupul de jucători“, a mai spus antrenorul.