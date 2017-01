Andrei Pavel, atac frontal la adresa FR de Tenis:

„Am fost demis pentru că n-am acceptat jocuri de culise!”

Fostul tenisman constănțean Andrei Pavel a dat publicității o scrisoare deschisă în care explică motivele și contextul revocării sale din funcția de căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a României.„Destituirea din funcția de căpitan al lotului masculin de Cupa Davis a survenit fără o înștiințare din partea Federației Române de Tenis. La momentul demiterii am aflat decizia, cu consternare, de la componenții echipei de Cupa Davis, abia ulterior am primit un e-mail din partea Federației Române de Tenis în care am fost anunțat că nu mai ocup poziția de căpitan nejucător al echipei. Contextul revocării din funcție include considerente exclusiv subiective, demiterea în sine prevalând argumente personale susținute de conducerea federației”, afirmă Pavel în documentul transmis de agerpres.Andrei Pavel a participat timp de 16 ani la meciurile din Cupa Davis, perioadă în care echipa României a făcut parte din Grupa Mondială, între cele mai bune 16 echipe din lume.„Motivația participării mele a fost una patriotică, ea stând la baza celor 62 de meciuri jucate și a celor 40 de victorii. În nenumărate rânduri, am ignorat riscurile prezentate de echipa medicală, jucând accidentat la spate din dorința de a nu rata șansa pe care România o definea la momentul respectiv”, a subliniat Pavel.„În calitate de căpitan al lotului național, poziție pe care am acceptat-o cu mândrie și onoare, am depus toate eforturile în sprijinirea jucătorilor din lot în cadrul turneelor și în jocul pe care îl practică, încercând să aduc echipei experiența mea în cadrul Cupei Davis. La fiecare acțiune a echipei și nu numai, am fost alături de jucători susținând pregătiri separate cu câteva zile înainte de reunirea loturilor și apoi păstrând juniorii în angrenajul lotului mare pentru a le da șansa acumulării de experiență”, a mai spus Pavel, care a menționat și cooptarea lui Gabriel Trifu în staff-ul său, precizând că a încercat să aducă alături de echipă mari campioni ca Ion Țiriac și Ilie Năstase, „propunere respinsă din start de către președinta FRT, Ruxandra Dragomir, care nu agreează aceste mari valori ale tenisului românesc”.„Cneazul” susține că demiterea sa a venit „ca urmare a refuzului meu sau al lui Gabriel Trifu de a accepta jocurile de culise ale Federației Române de Tenis și pe fondul politicii conducerii federație, care aduce prejudicii grave lotului național. Acțiunile federației confirmă, în repetate rânduri, o politică pe considerente pur subiective, aflate în contradicție cu performanțele echipei de Cupa Davis”.XXXComitetul Director al Federației Române de Tenis a decis prin vot, în ședința din 17 noiembrie 2011, numirea lui Ciprian Porumb în funcția de căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis.Andrei Pavel a fost demis în luna octombrie din funcția de căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis, în același timp și Irina Spârlea din cea de căpitan nejucător al echipei de Fed Cup, iar „motivele au fost faptul că Andrei Pavel și Irina Spârlea nu sunt mereu disponibili. Ei vin o săptămână sau două pe an în România, apoi comunicarea destul de scăzută între conducerea Federației Române de Tenis și ei”, după cum a explicat Ruxandra Dragomir, președinta FRT.