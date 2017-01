Selecționerul Victor Pițurcă:

„Am făcut prea repede pasul înapoi”

La conferința de presă de după meci, selecționerul Victor Pițurcă a declarat că naționala României a fost foarte aproape de a obține un rezultat extraordinar. „Am văzut cât de înfuriați au fost după cele două goluri primite. Rezultatul a fost totalmente la mâna noastră, păcat că defensiva a tratat cu ușurință câteva faze. Am făcut prea repede pasul înapoi, n-am ținut mingea. Le-am spus la pauză să nu facem pasul înapoi. Am avut în față o echipă extraordinară. Păcat, am fost aproape de un rezultat extraordinar, care ne propulsa în frunte. Băieții erau foarte afectați, i-am felicitat, viața merge înainte, trebuie să ne gândim la viitoarele partide”, a spus Pițurcă. Selecționerul este de părere că, pentru România, următorul meci, cu Serbia, va fi decisiv: „Dacă învingem, le vom lua fața. Dacă reușim șase puncte cu Serbia și Austria, avem șanse reale de calificare”.