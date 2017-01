Constantin Gache:

„Am avut un om cu o singură sarcină, marcajul la Dică”

Antrenorul Farului, Constantin Gache, a declarat la conferința de presă că „rechinii" au închis destul de bine culoarele spre poarta lui Vlas, „de unde și ocaziile puține ale Stelei, pe care pot să le număr pe degetele de la o mână", însă, pe atac, elevilor săi le trebuia mai mult curaj, nereușind să fructifice acele situații când, „din câteva pase consecutive, am ajuns în fază de poartă". „De ce mi-a fost frică nu am scăpat, Dică rezol-vând meciul și ratând cealaltă ocazie a Stelei. Aveam în teren un jucător cu o singură sarcină, marcajul la Dică. A contat și experiența și șansa Stelei, poate și ghinionul nostru, căci meciul curgea spre 0-0", a spus Gache. „Remarc dorința, con-centrarea și luciditatea pe care am avut-o în a câș-tiga acest meci. Obiectivul nostru a fost de a lua cele trei puncte", a arătat și Hagi.