Adrian Vlas, portarul Farului:

„Am apărat degeaba penalty-urile“

Deși a făcut minuni în poarta Farului, la Craiova, Adrian Vlas nu a putut împiedica înfrângerea echipei sale. „Nu mi s-a mai întâmplat niciodată să apăr două penalty-uri într-un singur meci, nici măcar la juniori. Însă le-am apărat degeaba, pentru că nu am știut să profităm. Craiova a jucat mai bine de la 2-1 pentru noi și a reușit să întoarcă scorul. Nu credeam că mai putem pierde acest meci”, a declarat Vlas. „Nici măcar în Brazilia nu am avut parte de asemenea meciuri, cu răsturnări de scor, cu două penalty-uri ratate. A fost un meci frumos. Păcat însă că am plecat cu mâna goală de la Craiova”, a declarat și Willian Gerlem. De la Universitatea, Woobay s-a accidentat la penalty-ul pe care l-a scos în minutul 1. Jucătorul din Sierra Leona a fost schimbat și dus la spital, unde a fost diagnosticat cu fractură de claviculă la umărul stâng, urmând a lipsi tot turul. „Am controlat autoritar jocul, iar golurile Farului au fost cadouri din partea noastră”, a spus antrenorul oltenilor, Nicolo Napoli. „Am jucat contra norocului, care a fost Farul”, a punctat și Prepeliță, în vreme ce fosta mare glorie a Craiovei, Ilie Balaci, a fost de părere că, dacă aveau noroc, juveții puteau da 10-12 goluri.