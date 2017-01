Allah îl iubeşte pe Mansur

Ieri, la Constanța, FC Farul - Sportul Studențesc 1-0

Allah îl iubește pe Mansur

Tânărul mijlocaș nigerian al Farului a adus in extremis victoria „marinarilor”, chiar în prima zi dintre cele trei în care musulmanii din întreaga lume, printre care și el, sărbătoresc Ramazan Bayram. Meci de infarct, ieri, între Farul și Sportul (două dintre echipele aflate în lupta promovării), pe un stadion constănțean pustiit de spectatori, în urma incidentelor de la Tulcea. Constănțenii s-au impus cu 1-0, dar prin ce chinuri au trecut! Ratări ale „studenților”, erori de arbitraj, ratări ale „marinarilor” și, în final, un gol izbăvitor al puștiului de 18 ani Mansur, care a intrat în Ramazan Bayram în cel mai fericit mod cu putință. Sportul a avut două ocazii importante în prima repriză (Ferfelea 13, Nae 40), iar Farul una (Diogo 28), dar „marinarii” s-au lovit și de arbitrajul băcăuanului Sava Găină, care a rămas impasibil la două faze de 11 m, cu Chico trântit în careu (19, 23), a doua clară de tot, nu le-a dat câteva galbene oaspeților și l-a oprit pe Ene din cursă pentru un ofsaid contestat (44). În prelungirile primei părți însă, Sportul a rămas în zece oameni, ceea ce i-a crescut speranțele Farului pentru partea secundă. „Marinarilor” le-a stat însă inima imediat după pauză (46), când Ferfelea, din careu, la aceeași fază, a avut o bară și un șut puțin pe lângă! Scăpată cu bine din această situație, Farul a continuat să alerge spre gol, în fața unui adversar în inferioritate, dar a rezistat, beneficiind și de ratările gazdelor sau de imprecizia lor la finalizare. Rând pe rând, Ene (62, 74, 76), Papp (51), Cristocea (55), Matei (66) și Diogo (76) l-au băgat în boală pe Șumudică, pe margine. Mingea parcă nu voia să intre în poartă! Disperat, Șumi l-a aruncat și pe fundașul Papp vârf de atac (Liviu Mihai II luându-i locul în centrul apărării), dar nu a mai fost nevoie de detenta stoperului, pentru că, imediat, în minutul 86, Mansur a înscris din careu, în urma unei învălmășeli. „Marinarii” au răsuflat însă ușurați abia după fluierul de final, întrucât - ca într-un thriller - în prelungirile meciului, oaspeții au fost la un pas de egalare. Au evoluat: FC Farul (antrenor, Marius Șumudică): Vlas - Mățel (cpt.), Diogo, Papp, Gaston - B. Andone (min. 59, L. Mihai II), B. Teekloh (min. 72, Rusmir), Cristocea, C. Matei (min. 74, Mansur) - Chico, M. Ene; Sportul (antrenor, Tibor Selymes): Viciu - Cr. Irimia, Patriche, Ghinga, Cazan - C. Gheorghe (min. 62, Ciupe), Nicola (min. 88, L. Dobre), Cruceru, M. Nae (min. 55, Truță) - Postolache, Ferfelea (cpt.); cartonașe galbene: Gaston (25), Cristocea (71), Diogo (84), Vlas (90) / Postolache (27), Ghinga (27, 45+1), Ferfelea (64), Truță (78); cartonaș roșu: Ghinga (45+1).