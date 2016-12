"All Star Game" revine în Sala Sporturilor

În această seară, la Sala Sporturilor, se va disputa competiția de baschet „All Star Game”, ediția a doua. Meciul va începe la ora 19.00, intrarea fiind liberă.„All Star Game” este organizat de Asociația Semper Terra Fidelis, sub patronajul Asociației Județene de Baschet și în colaborare cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța.În cadrul evenimentului, va avea loc o partidă demonstrativă între per-soanele cu handicap, sub egida Asociației Județene a Sportului Persoa-nelor cu Handicap Constanța.„All Star Game” nu va fi un simplu show, ci vor exista mai multe surprize și concursuri. De asemenea, spectatorii sunt invitați să vină cu o jucărie de pluș pe care să o arunce în teren. Ulterior, organizatorii vor dona jucăriile. Pe parcursul competiției se va face și o strângere de fonduri pentru Daniel Mititelu, jucător în echipa națională de baschet în fotoliu rulant, care are nevoie de un scaun cu rotile performant, care costă între 2.000 și 5.000 de euro.