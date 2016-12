All Star Game 2010 se va juca la Oradea

Federația Română de Baschet a hotărât ca All Star Game masculin 2010 să aibă loc la Oradea, în data de 14 martie, evenimentul fiind organizat în această localitate după șase ani. Decizia a fost luată în ședința de luna aceasta a Biroului Federal al FRB, organizatorii anunțând că toți banii proveniți din vânzarea biletelor vor fi donați copiilor bolnavi. Componența echipelor care se vor confrunta la All Star Game va fi decisă prin voturile fanilor, presei, dar și ale specialiștilor din baschet. All Star Game se va organiza pentru a treia oară la Oradea, după edițiile din 2003 și 2004.