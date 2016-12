Alin Petrache face lumină în dosarul terenului din Kiseleff

Președintele Federației Ro-mâne de Rugby, Alin Petrache, a declarat, ieri, că terenul din Bulevardul Kiseleff, al cărui drept de folosință a fost retras de Guvern, nu este cel pe care se află stadionul „Arcul de Triumf”, ci un altul, care oricum nu putea fi folosit. „Terenul pe care se află stadionul «Arcul de Triumf» aparține federației de rugby de peste o sută de ani, este inima rugby-ului românesc, acolo s-a jucat rugby pentru prima dată. Studenții români care au făcut studiile în Franța au adus acest sport în România și l-au practicat «la Șosea», cum se spunea pe vremuri. Primarul Bucureștiului de atunci a dat acel teren către federația de rugby. S-ar putea să fie vorba de un teren pe care l-am primit în 2004, de la Ministerul de Externe, 50 la sută noi, 50 la sută COSR. Este un teren de care nu am putut să ne folosim. Am cerut autorizații, am cerut un PUZ... Am plătit la el doar taxe. A fost primit de COSR și de FRR pe 49 de ani pentru a face venituri proprii la federație și la comitetul olimpic. Dar nu am putut face nimic pe acel teren pentru că de fiecare dată când am cerut regimul de con-strucție pe acel teren, de fiecare dată am primit răspunsuri care ne-au închis. Este un teren peste drum de Hotelul Pullman, unde întoarce tramvaiul 41", a declarat Petrache, la Realitatea TV. Guvernul a decis ca dreptul de folosință gratuită acordat în 2004 de Cabinetul Năstase Comitetului Olimpic Sportiv Român și Federației Române de Rugby asupra unui teren de 5.000 metri pătrați de pe Bulevardul Kiseleff din Capitală, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, să înceteze. Imobilul va trebui predat în termen maxim de 30 zile. Decizia a fost luată prin hotărâre aprobată de Guvern.