Alin Artimon: „Nu m-am gândit niciun moment să renunţ”

Războiul cu suporterii Farului continuă

Alin Artimon: „Nu m-am gândit niciun moment să renunț”

La meciul cu FC Botoșani, pierdut de Farul pe teren propriu cu 0-2, suporterii formației constănțene i-au cerut demisia antrenorului Alin Artimon, huiduindu-l pentru rezultatele din ultima perioadă. În replică, tehnicianul „marinarilor” a declarat că nu intenționează să renunțe.„Nu m-am gândit niciun moment să renunț, însă în clipa în care Giani Nedelcu îmi va cere să plec, am plecat! Asta a fost înțelegerea clară ultima oară când am vrut să plec. El mi-a spus: «Când consider că trebuie să pleci, atunci ne folosim de contract»”, a spus Artimon.În timpul celei de-a doua reprize, un suporter din tribuna oficială a izbucnit aspru asupra antrenorului FC Farul, cei doi ducând, pentru câteva momente, un schimb dur de replici, jenant, ținând cont că în apropriere se aflau și copii.„Nu am avut un conflict. I-am spus că dacă are vreo nemulțumire, decât să strige peste gard, mai bine vine și discutăm ca oamenii. Nu sunt un tip conflictual. Nu am făcut nimic cu rea intenție. Cu suporterii, când nu i-am salutat, mi-au reproșat. Când am strigat, mi-au reproșat. Când i-am aplaudat, mi-au reproșat. Dacă trec indiferent, la fel. Nu știu cum să mai fac”, a precizat Artimon.