Alin Artimon, discuţie aprinsă cu suporterii FC Farul: "Am început să mă cam satur de idioţi"

Alin Artimon, discuție aprinsă cu suporterii FC Farul: "Am început să mă cam satur de idioți"

Ieri, la finalul partidei amicale dintre FC Farul și Dunărea Călărași (0-2), tehnicianul echipei de la malul mării, Alin Artimon a fost luat la rost de suporterii echipei fanion a Dobrogei pentru ultimele re-zultate în meciurile amicale și pentru situația actuală a clubului.În apărarea sa, Artimon a specificat faptul că echipa trece printr-o perioadă de oboseală acumulată și că nu scorul a fost cel vizat în aceste partide de pregătire.„Eu în locul lui Giani Nedelcu l-aș demite pe Artimon, i-aș asculta și pe suporteri și după acest meci l-aș da afară. Echipa asta nu joacă nimic, face transferuri numai după ureche, nu se pregătește, nu se antrenează”, a declarat, într-o manieră ironică, tehnicianul Alin Artimon.Vizibil iritat de acuzațiile aduse de suporteri, principalul Farului s-a descărcat în fața reporterilor: „Sunt extraordinar de supărat, pentru că găsesc toată ziua la tot drumul o grămadă de idioți, care au pretenția că se pricep și am început să mă cam satur. Acesta este adevărul. Cred că este momentul să discutăm mai serios anumite lucruri. Am avut o discuție clară, că încercăm să construim ceva și mi-am asumat asta. Pe CV-ul meu, pe rezultatele mele, pe cârca mea. Au sosit jucători care orice dobitoc îi vede și își dă seama că au calitate, că sunt jucători buni. Ajungem la niște discuții vizavi de rezultate care nu-și au rostul. Echipa asta, înainte de jocuri, face antrenamente de le sare sângele pe nas jucătorilor. Nu ca să avem prospețime cu Călărași sau cu Agigea. Aceasta este modalitatea în care încercăm să pregătim acest grup de jucători. Dacă vroiam rezultate, băgam prima echipă iar pe cei mici îi lăsam în ultimele 20 de minute iar lucrurile erau clare. Nu caut să mă păcălesc, caut ca cei mici să crească lângă ceilalți. Pentru asta le trebuie mi-nute; minute care în campionat probabil nu le vor prinde. Atunci, dacă nici acum nu le prind? Ce am rezolvat?”.