Alin Artimon: "Avem şase luni de zile în care trebuie să creştem ca valoare a jocului"

Alin Artimon: "Avem șase luni de zile în care trebuie să creștem ca valoare a jocului"

FC Farul va trece în noul an cu doar câteva victorii obținute în acest tur al Ligii II, fiind pe ultimul loc în Seria I, cu 9 puncte. Rezultatul „marinarilor” a dezamăgit total conducerea și suporterii clubului, iar 2012 poate fi etichetat drept cel mai slab anal Farului din recenta sa istorie. Cu toate astea, „alb-albaștrii“ mai au de jucat jumătate de sezon și sunt optimiștică în 2013 va fi mai bine.Dacă anul 2012 a fost unul dezastruos pentru FC Farul, în care echipa s-a zbătut în fiecare meci și nu a reușit mai nimic, în care antrenorul principal Alin Artimon a fost mai mult suspendat decât lângă tușă, iată că anul ce vine aduce noi speranțe, optimism și convingere că echipa poate trece peste impasul în care se află.„Sunt convins că 2013 va fi un an mult mai bun decât 2012, pentru că mai prost va fi greu să fie. Sper să gestionăm bine jocurile de acasă pentru că noi am avut neșansa să avem un program urât și să jucăm nouă jocuri în deplasare și doar patru acasă. Vom încerca să construim spre mai departe, asta ni s-a cerut. Un prim pas am făcut și am ales oamenii cu care să lucrăm în toate sectoarele. Acum rămâne să completăm și să începem să construim, pentru că până acum nu am construit, am angrenat piesele doar. Avem șase luni de zile în care trebuie să creștem ca valoare a jocului. Trebuie să ne realizăm obiectivele, printre care să învățăm să nu mai trăim din amintiri, pentru că asta este realitatea, Farul nu mai este în Liga 1, Farul actual este altul. Nu sunt farist. Ion Barbu este farist, care este de atâția ani lângă acest club. Eu sunt antrenorul Farului și cred că sunt unul dintre cei care gândesc mai la rece, venind din afară. Adevărul este altul decât îl văd mulți”, ne-a mai spus Artimon.Un tur agitatFC Farul a eșuat categoric în prima parte a sezonului 2012-2013, asta din cauza problemelor legate de componența lotului. „A fost un tur agitat, un tur în care cred că ceea ce am câștigat este că ne-am lămurit asupra unor lucruri, adică asupra componenței lotului, care a fost unul empiric realizat, cu suprasolicitare în anumite zone ale terenului și cu posturi neacoperite pe alte zone. Cu nucleu de jucători pregătit în mai multe feluri pentru că ei au venit la echipă în etape diferite. Cu jucători care nu aveau nicio motivație decât să treacă vremea și să mai treacă un an de contract, lucru care era cel mai grav. Se mulțumeau cu un salariu și altceva nimic. Atunci, normal că nu-și doreau mai mult, sau poate că nu puteau mai mult. Un vestiar împărțit în două zeci de mii de locuri, greu de controlat, cu lideri de carton în interior, care nu erau propulsați nici de randament, nici de grup. Astfel, ne-am lovit de multe probleme, în special din interior”, a declarat antrenorul FC Farul, Alin Artimon.FC Farul a obținut și un record!În acest tur, FC Farul se poate mândri măcar cu faptul că a marcat cele mai multe goluri în deplasare, în meciul jucat la Săgeata Năvodari, câștigat cu 5-2.„Farul a avut o evoluție foarte bună în meciul cu Săgeata. Și dacă făceam 5-2 la Brăila, nu era niciun secret și nicio rușine pentru adver-sarii noștri. Chiar și în acel meci vizat de UEFA, am avut șase ocazii de gol clare, iar brăilenii au avut un meci în care au aruncat mingea de câteva ori în careu și au câștigat cu 2-0”, a precizat Alin Artimon.