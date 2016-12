Alibec: „Sunt pregătit să joc titular la Astra“

Atacantul constănțean Denis Alibec, transferat, luna aceasta, de la Bologna, a declarat că este pregătit să joace titular la Astra, deoarece nu a revenit în Liga I pentru a sta pe bancă.„În Italia, am fost timp de cinci luni accidentat, însă după ce mi-am revenit, lucrurile nu au mers cum mi-am dorit. Așa că am venit la Astra, o echipă puternică și cred că o să mă ajute mult în carieră. Este un pas înainte pentru mine. Sunt pregătit să joc titular, doar nu am venit să stau pe bancă. De câțiva ani se vorbește rău despre mine și deja m-am obișnuit. Trebuie să demonstrez că sunt fotbalist și să arăt contrariul a tot ceea ce se spune despre mine”, a spus Alibec, citat de Mediafax.Fotbalistul în vârstă de 23 de ani își propune să câștige eventul cu noua sa echipă.„Pot să spun că este un pic de presiune aici, dar sper să trec repede peste. Eu îmi propun să câștig titlul, Cupa României și să înscriu cât mai multe goluri pentru Astra”, a declarat Alibec.