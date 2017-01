Alibec speră să aibă prilejul să-l ridiculizeze pe Maftei

Tânăra speranță a Farului a făcut declarații optimiste înaintea meciului cu Rapidul. „Nu mergem în Giulești să punem accentul pe apărare. Avem jucători buni și putem să câștigăm. Defensiva Rapidului nu mi se pare cine știe ce. Vom vedea cum se va desfășura duelul meu cu Maftei, fundașul dreapta al Rapidului. Dacă se poate, sper să-l ridiculizez”, a declarat atacantul-minune al Farului, titular și cu două goluri marcate în Liga 1, la doar 18 ani. Puștiul nu simte presiune pentru faptul că este privit ca o mare speranță a fotbalului constănțean, iar faptul că joacă și la Farul, și la echipele naționale de juniori nu e obositor, ci „e spre binele meu”. „În acest moment, eu trebuie să mă pregătesc cât mai bine și să fiu concentrat. Vreau să joc cât mai mult cu Farul în Liga 1. Nu sunt interesat actualmente de vreun transfer în străinătate”, a mai spus Denis. Stoperul Florin Pătrașcu a declarat că Farul merge cu gânduri mari în Giulești, succesul cu Buzăul dându-le „rechinilor“ aripi și moral. „Avem mare încredere în noi. Suntem tineri, iar acesta e un avantaj pentru noi. Avem o mare șansă să ne remarcăm. Rapid nu mai e acea echipă de temut. A făcut spectacol la Bistrița? Eu știu că spectacolul e doar la circ. Sper ca Djalovic să-și fi marcat toate golurile la Bistrița. De fapt, nu a înscris el, ci și-au marcat singuri bistrițenii”, a spus „Făină”. „Sperăm să jucăm bine și să plecăm neînvinși din Giulești. Nicio echipă nu e de speriat. Cu un scor pozitiv am urca în clasament, ceea ce e bine”, a arătat și mijlocașul Cosmin Băcilă. *** Farul trebuie să câștige din duelul Larie - Teekloh „Va fi un meci greu pentru ambele formații. Cine va juca mai bine va avea câștig de cauză. Nu mi-e frică de publicul din Giulești. Îmi place să evoluez contra granzilor campionatului. Va fi un meci deschis. Am văzut prima repriză a meciului de la Bistrița. Gazdele nu au jucat rău, dar Rapid a avut mai mult noroc. Mă simt foarte bine după accidentările din ultimul timp, nu mai am probleme. Din duelul meu cu Larie pentru titularizare trebuie să aibă de câștigat echipa” Ben Teekloh, mijlocaș Farul