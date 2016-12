Alibec şi Matei au impresionat-o şi pe AS Roma

Alibec și Matei au impresionat-o și pe AS Roma

Tinerii fotbaliști ai Farului Denis Alibec (atacant) și Cosmin Matei (mijlocaș) au fost printre cei mai buni jucători ai Naționalei Under-17 a României la recent încheiata grupă de calificare la Campionatul European. Chiar dacă tricolorii nu au ajuns la competiție, deși au remizat cu Spania și Italia și au învins Austria (în cele trei meciuri, Alibec marcând două goluri, iar Matei dând o pasă decisivă), prestațiile celor doi au atras privirile multor echipe, atât din țară, cât și din străinătate, una dintre formațiile de peste hotare fiind, potrivit unor surse, AS Roma. Și președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, s-a declarat încântat de Alibec, pe care l-a numit „noul Van Basten”. Constantin Gache, președintele Farului, care a asistat la meciul cu Italia (1-1), a remarcat și el evoluțiile excelente ale celor doi, care sunt piese de bază la lot. În legătură cu interesul altor formații pentru ei, Gache a declarat, pentru „Cuget Liber“, că „Alibec și Matei sunt jucătorii noștri și nu se pune sub nicio formă problema să ne despărțim de ei, atât de tineri și atât de promițători și fără măcar să fi ajuns la echipa mare“. „Am jucat bine la aceste preliminarii, dar nu am avut noroc să ne și calificăm la turneul final. Am auzit și noi vorbindu-se de diferite formații care ne-au remarcat, dar pe amândoi ne interesează acum Farul, pentru care vrem să ne facem datoria și la care sperăm să jucăm mulți ani“, a declarat Alibec, pentru „Cuget Liber”. Pe 5 aprilie, Alibec și Matei sunt convocați din nou la lot, pentru două zile de pregătire la Mogoșoaia, iar între 7 și 13 aprilie pentru un stagiu în Turcia, care va cuprinde și două meciuri de verificare cu formația națională similară a „Semilunei“