Alibec şi Cosmin Matei vor juca în Turcia

Alibec și Cosmin Matei vor juca în Turcia

Foștii jucători ai FC Farul Denis Alibec (acum la Inter Milano) și Cosmin Matei (în prezent la Steaua) au fost convocați la echipa națională de tineret a României pentru partida amicală cu Turcia, care se va juca miercuri, 9 februarie, de la ora 17,30, la Manisa (în apropiere de Izmir). Lotul complet convocat de selecționerul Emil Săndoi: portari: Alexandru Pena (AS Roma), Virgil Drăghia (Juventus București); fundași: Bogdan Mustață (Steaua II), Florin Buleică (U Craiova), Sebastian Mladen (AS Roma), Mihai Leca (ACS Berceni), Florin Bejan (Steaua II), Sergiu Muth (Gaz Metan Mediaș); mijlocași: Sergiu Suciu (AS Gubbio), Adrian Stoian (Pescara), Ciprian Brata (Pandurii Tg. Jiu), Mihai Răduț, Cosmin Matei (Steaua), Alexandru Țigănașu (Astra), Ciprian Selagea (Unirea Alba Iulia), Gheorghe Grozav (Standard Liege); atacanți: Denis Alibec (Inter), Marius Alexe (Dinamo).