Ali Nurhan, director executiv al HCM Constanţa: „Munca noastră de un an este aruncată la coş!“

Ali Nurhan, director executiv al HCM Constanța: „Munca noastră de un an este aruncată la coș!“

Directorul executiv al HCM Constanța, Ali Nurhan, s-a declarat nemulțumit de modul în care s-a stabilit programul turneului final al Ligii Naționale de handbal masculin, în cadrul căruia se va decide campioana României. „La FRH, se stabilește campioana României după cum vor mușchii lor. Munca de un an de zile nu se respectă deloc, este aruncată la coș. Trebuia să ni se ofere și nouă măcar șansa de a fi în urne. Dar nu a fost așa, ni s-a oferit direct numărul 2 în program, ca să nu jucăm în 14 și 18 mai. Toate cele trei echipe ar fi trebuit să fie în urnă, chiar dacă asta ar fi însemnat ca unul-două jocuri să fie amânate. HCM Constanța a jucat în acest sezon în Cupa EHF și a ajuns în Final Four reprezentând handbalul românesc. În schimb, noi trebuie să mergem până la Turda, ca să avem de unde să ne întoarcem pentru a pleca în Germania”, a declarat Ali Nurhan, pentru ProSport.Meciul HCM Constanța - Știința Bacău, primul din Final 3, se joacă astăzi, de la ora 16.50, la Sala Sporturilor, fiind transmis în direct de Digi Sport 3.În zilele de 17 și 18 mai, HCM Constanța va lua parte la turneul Final Four al Cupei EHF, care se va desfășura la Berlin. (S.M.)