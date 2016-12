Alexe pleacă de la Dinamo!

Ştire online publicată Luni, 10 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Marius Alexe a avut un sezon bun la Dinamo, a marcat 15 goluri, și vrea să plece într-un campionat puternic din Europa. Șefii i-au în considerare ofertele și în câteva zile afacerea s-ar putea perfecta."Sunt multe campionate care îmi plac, însă în Anglia și în Italia mă văd cel mai bine. M-am gândit mult că ar fi momentul să fac acest pas, pentru că nu mai sunt un jucător tânăr, asta-i clar și cred că în momentul de față sunt pregătit. Am jucat deja cinci sezoane la Dinamo, am încă nouă la echipele de juniori și la echipa a 2-a și cred că și eu am nevoie de o schimbare și sper să fiu înțeles de toată lumea. Sper ca în următoarele zile să se rezolve ceva", a declarat jucătorul de 23 de ani la Digi Sport.